Dokter Ibu

jpnn.com - Ini bukan di film How to Make Millions Before Grandma Dies.

Ini di kehidupan nyata: ada dokter bertekad tidak mau kawin. Dia ingin fokus merawat ibunya. Dia khawatir: kalau kawin tidak bisa fokus merawat sang ibu, apalagi kalau istrinya ternyata tidak sayang mertua.

Dia bukan tidak mau kawin seumur hidupnya. Suatu saat dia akan kawin --setelah ibunya meninggal dunia.

Baca Juga: Minum Bir

Dia seorang dokter. Namanya satu kata: Deny. Dia lulusan terbaik tetapi setelah lebih 15 tahun masih tetap jadi dokter umum.

Begitu banyak tawaran untuk jadi spesialis. Termasuk di luar negeri. Deny tidak mau meninggalkan mamanya.

Di mata Deny, sang mama luar biasa. Saat Deny umur empat tahun ayahnya meninggal. Deny masih punya adik. Juga punya tiga kakak. Sang ibu sendirian membesarkan lima anak yang masih kecil.

Baca Juga: Koran Elpiji

Deny ingat perjuangan mamanya itu: jualan kue. Di kota kelahirannya: Bengkulu. Kue apa saja. Termasuk keripik biji durian.

Rumahnya di Bengkulu bertetangga dengan pengusaha yang jualan lempok: daging durian yang diolah jadi lauk-pauk. Biji duriannya dibuang.