Dukung Distribusi Energi IdulFitri 2024, PHE Pastikan Pasokan Terpenuhi

jpnn.com, JAKARTA - PT Pertamina Hulu Energi (PHE) mempunyai tugas utama untuk mencari sumber minyak dan gas yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan energi dalam negeri.

Corporate Secretary Subholding Upstream Pertamina, Arya Dwi Paramita menuturkan PHE turut berkontribusi menjadi bagian Satuan Tugas (Satgas) Ramadan IdulFitri (RAFI) 2024 PT Pertamina dengan memastikan operasional berjalan dengan baik.

"Beberapa catatan penting untuk mendukung distribusi tersebut di antaranya dicapai PT Pertamina EP (PEP) Sangatta Field yang berhasil mencatatkan tingkat produksi minyak tertinggi dengan menghasilkan sebesar 3.545 BOPD (barrel of oil per day atau barel minyak per hari) pada Maret 2024 lalu. Jumlah produksi ini merupakan yang tertinggi sejak 1987," ujar Arya.

Tingkat produksi ini dicapai atas keberhasilan sumur pengembangan ST-217 yang berkontribusi sebesar 269 BOPD sejak diproduksikan pada 20 Maret 2024 dan sumur workover ST-194 yang menyumbang sebesar 206 BOPD sejak 21 maret 2024.

Saat ini, PEP Sangatta Field berada di bawah Subholding Upstream Pertamina Regional 3 Zona 9.

"Hal ini merupakan wujud nyata upaya Subholding Upstream dalam menahan laju penurunan alami dan mempertahankan tingkat produksi lapangan yang dikelola," tutur dia.

Selain itu, untuk menjaga keberlanjutan pasokan migas dalam negeri, kegiatan pengeboran eksplorasi terus dijalankan. Salah satunya sumur Julang Emas yang berada di wilayah Pertamina EP Donggi Matindok Field (PEP DMF), Banggai, Sulawesi Tengah.

Total waktu pengeboran memakan waktu sekitar 80 hari dan angka hasil temuan akan dikaji berdasarkan uji produksi yang telah berlangsung pada Maret lalu.