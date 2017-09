Dukung Pariwisata Halal NTB, BNI Syariah Rilis Kartu Spesial

BNI Syariah. Foto: Jawa Pos.Com/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - BNI Syariah menunjukkan komitmennya mendukung kemajuan pariwisata halal atau family friendly tourism di Indonesia.

Anak usaha Bank Negara Indonesia (BNI) itu meluncurkan BNI iB Hasanah Card bergambar Danau Segara Anak pada Garuda Travel Fair (GATF) 2017 di Jakarta Convention Center (JCC), Jumat (22/9).

Direktur Utama BNI Syariah Abdullah Firman Wibowo mengatakan, kartu itu merupakan wujud dukungan pihaknya untuk mempromosikan family friendly tourism di Nusa Tenggara Barat (NTB).

Firman menambahkan, Danau Segara Anak dipilih tak lepas dari prestasi mentereng family friendly tourism NTB di level internasional.

Pihaknya berkaca pada kesuksesan NTB meraih tiga penghargaan bergengsi dalam World Halal Tourism Awards (WHTA) 2016.

Saat itu, NTB menyabet juara kategori World’s Best Halal Honeymoon Destination, World’s Best Halal Beach Resort, dan World’s Best Halal Travel Website.

"Untuk saat ini, kartu bertema gambar Danau Segara Anak Rinjani hanya dicetak seribu kartu. Jadi, kalau habis, cetak lagi dan seterusnya," imbuh Firman.

Para pemegang BNI iB Hasanah Card bertema Danau Segara Anak akan mendapatkan beberapa keuntungan.