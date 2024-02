Dukung Standar Pendidikan Global, Atma Jaya Beri Fasilitas Coursera untuk Mahasiswa

jpnn.com, JAKARTA - Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya (UAJ) memberikan peluang mahasiswa untuk mengembangkan diri melalui Coursera.

Coursera merupakan platform pembelajaran online yang memberikan akses terhadap konten pembelajaran kelas dunia.

Rektor Universitas Katolik Indonesia Universitas Atma Jaya (UAJ) Prof. Dr. dr. Yuda Turana, Sp. S (K), mengatakan melalui platform tersebut mahasiswa memiliki peluang akses Coursera dalam meningkatkan kemampuan kerja dengan mempelajari keterampilan yang dibutuhkan untuk memasuki dunia kerja.

“UAJ mengintegrasikan metode pembelajaran ini kedalam learning management system untuk mendorong pendidikan transformatif yang memastikan lingkungan pembelajaran yang komprehensif, salah satunya dengan menyediakan fasilitas Coursera bagi mahasiswa”, ujar Prof Yuda di Jakarta, Selasa (6/2).

Dia menjelaskan mahasiswa dapat mengikuti kelas yang berisi materi pembelajaran dari berbagai universitas ternama seperti University of California, John Hopkins University, Yale University, Northwestern University, University of Toronto, dan berbagai universitas lainnya tanpa harus datang ke lokasi.

Mahasiswa juga akan mendapatkan sertifikat yang dapat menjadi keunggulan serta bekal untuk memasuki dunia kerja.

Saat ini telah terdapat lebih dari 1.600 akun mahasiswa UAJ yang mendaftar dan mengakses Coursera.

"Beberapa kelas yang menarik minat mahasiswa dalam program Coursera ini di antaranya seperti Preparing to Manage Human Resource, Introduction to Data Analytics, dan Network Dynamics of Social Behavior," ujar Prof. Yuda.