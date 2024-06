Dunia Hari Ini: Lukisan Raja Charles Jadi Serangan Aktivis Pencinta Hewan

Anda sedang membaca rangkuman informasi pilihan dari berbagai tempat di dunia yang terjadi selama 24 jam terakhir.

Dunia Hari Ini edisi Rabu, 12 Juni 2024, kita awali dari Inggris.

Lukisan Raja Charles diubah menjadi komik

Lukisan Raja Charles III menjadi target para aktivis hak-hak binatang dari lembaga Animal Rising, dengan tujuan menyoroti penyelidikan soal pelanggaran terhadap peternakan hewan, yang disetujui Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA).

Para pengunjuk rasa menempelkan gambar kartun Wallace, dari serial komedi Wallace dan Gromit, di bagian wajah dalam lukisan tersebut.

Raja Charles menjadi 'Royal patron' atau pendukung untuk lembaga ini.

Lukisan itu dilindungi oleh selembar plastik dan tidak rusak, menurut Philip Mold Gallery, tempat lukisan itu dipajang.

Garuda tundukkan Filipina

Timnas Indonesia menang atas Filipina dengan skor 2-0 pada Kualifikasi Piala Dunia 2026.

Kemenangan yang dibutuhkan ini meloloskan Indonesia ke babak ketiga kualifikasi.