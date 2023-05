Dunia Hari Ini: Rusia Tuduh Ukraina Berupaya Membunuh Presiden Putin

Bagi Anda penggemar Star Wars, kami mengucapkan 'May the fourth be with you' di hari keempat bulan Mei.

Cuaca di kota Melbourne sudah mulai dingin dan daun berguguran di musim semi.

Sejumlah peristiwa besar yang terjadi dalam 24 jam terakhir sudah kami rangkum dalam Dunia Hari Ini.

Ada berita dari Rusia, planet yang dimakan dengan bintangnya, serta mantan presiden Brasil yang digerebek karena dituduh memalsukan vaksin COVID-19.

Rusia tuduh Ukraina berupaya bunuh Putin

Rusia menuduh Ukraina telah menyerang Kremlin dengan drone sebagai upaya untuk membunuh Presiden Vladimir Putin.

Rusia mengklaim dua drone telah digunakan pada Selasa malam untuk menyerang kediaman Presiden Putin di Kremlin, tapi kemudian dinonaktifkan oleh pertahanan elektronik.

"Kami tidak menyerang Putin atau Moskow. Kami berperang di wilayah kami. Kami mempertahankan desa dan kota kami," demikian tanggapan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky.

Sebuah video yang tidak dapat terverifikasi memperlihatkan asap mengepul di atas Kremlin, atau kompleks pemerintahan di pusat Moskow.