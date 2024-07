E-Commerce Asal Amerika Ramaikan Pasar Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Platform e-commerce asal Amerika, Market Indonesia | Shop.com meramaikan pasar digital di tanah air.

Kehadiran platform ini memberi peluang mendapat penghasilan tambahan melalui kemitraan bisnis dengan pendekatan 'One to One marketing'.

Selain itu, didukung dengan produk eksklusif dengan kualitas dunia dan siap dipasarkan secara global ke 190 negara.

Platform ini juga menyediakan kenyamanan, kepuasan, dan kemudahan bagi para konsumen untuk belanja online.

Sales Director and Field Development Market America Worldwide | Shop.com Andrew Chee mengatakan, platfom ini dihadirkan untuk menjangkau konsumen secara global.

"Kami percaya bahwa produk dan bisnis e-commerce kami akan memberikan dampak positif dan jangka panjang di bidang ekonomi," ujar Andrew, di Jakarta, Selasa (9/7).

Sementara itu, Country Manager Market Indonesia | Shop.com Hanna Subintoro mengatakan, pesatnya pertumbuhan gaya hidup digital di Indonesia, memicu lahirnya berbagai perusahaan dengan beragam bisnis.

"Kami berkomitmen untuk memberdayakan pengusaha lokal, mendorong inovasi, dan memberikan pengalaman berbelanja yang unggul kepada konsumen,” ujar Hanna.