Ed Sheeran & Tom Jones Bakal Konser di Jakarta, Bamsoet: Ini Bukti Indonesia Aman

jpnn.com, JAKARTA - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengapresiasi langkah PK Entertainment menyelenggarakan dua konser internasional di Indonesia, yakni Ed Sheeran dan Tom Jones.

Diketahui, Ed Sheeran akan digelar di Jakarta International Stadium (JIS), Sabtu (2/3), dan Tom Jones berlangsung di di Grand Ballroom Hotel Mulia pada Jumat (8/3).

Menurut dia, kedua konser itu menyusul kesuksesan konser Coldplay yang diselenggarakan di Gelora Bung Karno (GBK), pada 15 November 2023 lalu.

"PK Entertainment sukses menjadikan Indonesia sebagai rumah yang nyaman bagi para musisi internasional untuk menyelenggarakan konser. Membuktikan bahwa Indonesia sangat aman," ujar Bamsoet seusai menerima Sonu Harjani dan Kenny Harjani dari PK Entertainment di Jakarta, Rabu (21/2/24).

Wakil Ketua Partai Golkar itu menjelaskan, konser Ed Sheeran di JIS akan menghadirkan panggung berkonsep 360.



Dia menjadi tantangan baru bagi PK Entertainment untuk menciptakan pengalaman konser yang tidak terlupakan bagi penonton dengan nuansa berbeda dari sebelumnya.

"Jika konser Ed Sheeran untuk para kawula muda, konser Tom Jones disajikan untuk mengenang dan nostalgia bagi para generasi yang lebih senior. Tom Jones menjadi salah satu vokalis populer yang muncul dari Invasi Britania," kata dia.



"Terkenal saat menyanyikan lagu-lagu utamanya seperti "It's Not Unusual", "What's New Pussycat", "Delilah", "Green, Green Grass of Home", "She's a Lady", "Kiss" dan "Sex Bomb"," sambung Bamsoet.

Wakil Ketua Umum FKPPI itu menerangkan, ke depannya PK Entertainment harus tetap konsisten menghadirkan para musisi Internasional ke Indonesia.

Selain untuk meningkatkan gairah industri musik dan hiburan tanah air, juga untuk memancing semangat berkarya para musisi tanah air agar juga bisa menembus kancah internasional.