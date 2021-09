Edi Witjara Bangga Telkom Borong 15 Penghargaan Ajang Inovasi Internasional

jpnn.com, JAKARTA - Tekom Indonesia (Persero) Tbk, (Telkom) kembali berhasil meraih penghargaan pada ajang The 18th Annual International Business Award (IBA) 2021.

Kali ini BUMN jasa layanan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dan jaringan telekomunikasi di Indonesia itu memperoleh 15 kategori penghargaan.

Adapun penghargaan tertinggi Grand Stevie Award sebagai Highest-rated Covid-19 Response Nomination.

Penghargaan tertinggi ini diperoleh Telkom atas komitmen dan upaya perusahaan untuk tetap berinovasi dan bersaing secara global, terutama dalam menghadapi pandemi Covid-19.



International Business Award (IBA) 2021, atau yang biasa disebut World Stevie Award, merupakan ajang kompetisi inovasi bisnis berskala internasional yang diselenggarakan oleh The Stevie Awards setiap tahunnya.

Pada 2021, IBA diikuti oleh lebih dari 3.700 nominator inovasi dan 260 eksekutif profesional dari 65 negara di seluruh penjuru dunia, dengan proses penjurian selama tiga bulan.



Telkom memperoleh 15 penghargaan membanggakan yang terdiri dari delapan Gold, dua Silver, dan lima Bronze atas inovasi di berbagai aspek dan industri.

Adapun kategori itu antara lain Digital Process Automation Solution, Infrastructure as a Service, Payments Solution Integration Solution, Health & Pharmaceuticals Service, Business Information Solution, Business Information Solution, Learning Management Solution, Artificial Intelligence/ Machine Learning Solution, dan Digital Conferences & Meetings Event.



Telkom pun sukses memenangkan Grand Stevie Award 2021 atas inovasi "NVDS to Guarantee Vaccine Authenticity Traceability, Quality and Accountability" yaitu program distribusi vaksin nasional untuk Indonesia, yang juga memperoleh predikat Gold Stevie untuk Most Valuable New Service pada pandemi Covid-19.

Baca Juga: Bayu Resign dari Telkom Demi Merawat Bocah Korban Pesugihan

Direktur Enterprise and Business Service Telkom Edi Witjara mengatakan melalui penghargaan ini, perusahaan menunjukkan kapabilitasnya untuk terus meningkatkan daya saing bangsa Indonesia di kancah global melalui berbagai inovasi digital di banyak sektor industri.

"Raihan prestasi di Grand Stevie Awards ke-11 kalinya dalam ajang IBA juga membuktikan Indonesia adalah negara dengan inovasi bisnis terbaik di dunia, sekalipun dalam kondisi pandemi.” ungkapnya.