EF Kids & Teens Kini Menjadi English 1, Wajah Baru Pendidikan Bahasa Inggris

jpnn.com, JAKARTA - Setelah 30 tahun hadir di Indonesia sebagai jaringan sekolah bahasa Inggris terpercaya, EF Kids & Teens kini bertransformasi menjadi English 1 (English One).

Perubahan nama ini menandai babak baru dalam komitmen perusahaan untuk menghadirkan pendidikan berkualitas dengan identitas yang lebih segar dan relevan bagi generasi masa kini.

Perjalanan rebranding ini didukung dua kampanye utama yang berlangsung online juga offline, yakni 'Say Hello to the Future' dan #HelloEnglish1.

President Director English 1, Matthew Kenley menjelaskan transformasi ini bukan tentang perubahan, melainkan keberlanjutan dan evolusi.

Dia menyebut English 1 tetap mengusung nilai-nilai inti, metode pengajaran, dan kualitas pendidikan yang telah dipercaya oleh para orang tua dan murid.

"Hari ini, kami menyambut masa depan dengan English 1, dengan pendidikan berkualitas yang sama, hanya dengan identitas yang lebih segar," kata Matthew di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan, baru-baru ini.

Di sisi lain, Marketing Director English 1, Rhea Danaparamita menekankan kampanye 'Say Hello to the Future' dan #HelloEnglish1 tidak hanya merayakan perubahan nama.

Namun, menyoroti pentingnya kesiapan anak-anak menghadapi masa depan global, dengan mengajak orang tua membekali anak berkemampuan bahasa inggris sejak dini.