Electricity Connect 2024 Siap Jadi Sarana Solusi Inovatif untuk Tantangan Transisi Energi Bersih

jpnn.com, JAKARTA - Electricity Connect 2024 siap menjadi panggung utama untuk memamerkan solusi inovatif yang dapat menjawab tantangan transisi energi bersih.

Acara bertema “Go Beyond Power Energizing The Future” tersebut tidak hanya menjadi ajang pameran teknologi mutakhir, tetapi juga forum kolaborasi global untuk mempercepat penggunaan Energi Baru Terbarukan (EBT) dan mewujudkan Net Zero Emission (NZE) pada 2060.

Ketua Panitia Electricity Connect 2024 Arsyadany G Akmalaputri menegaskan pentingnya peran teknologi dalam mempercepat transisi energi bersih.

Menurut dia, inovasi seperti digitalisasi sistem kelistrikan, ekosistem kendaraan listrik, hingga solusi berbasis Internet of Things (IoT) untuk rumah dan kantor masa depan akan menjadi sorotan dalam acara.

“Teknologi yang ditampilkan tidak hanya inovatif, tetapi juga relevan untuk mempercepat transformasi energi Indonesia menuju masa depan yang lebih berkelanjutan,” ujar Arsyadanny.

Nur Yulianto, seorang akademisi dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), mengapresiasi inisiatif ini.

Menurut dia, agenda transisi energi tidak hanya soal inovasi, tetapi juga strategi untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil.

“Sebagian besar sumber energi fosil kita masih impor. Hal tersebut menjadi tantangan serius yang perlu disikapi dengan langkah konkret agar transisi ke energi terbarukan dapat berjalan lebih cepat,” tegas Nur Yulianto.