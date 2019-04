Enggak Heran! Marc Marquez Kuasai FP1 MotoGP Amerika

jpnn.com, AUSTIN - Pembalap Repsol Honda Marc Marquez memimpin free practice pertama (FP1) MotoGP Amerika 2019 di COTA, Austin, Jumat (12/4) malam WIB.

Tampil galak sejak awal latihan, Marquez mencatat waktu paling tajam yakni dua menit 05,311 detik, unggul 0,078 detik dari rider Movistar Yamaha Maverick Vinales.

(Baca yang ini dong: Marc Marquez Ditunggu Rekor Lagi di MotoGP Amerika)

Sementara penunggang Pramac Ducati Jack Miller berada di posisi ketiga, yang membuat tiga teratas FP1 berasal dari merk motor yang berbeda.

Business as usual for the King of @COTA! ????@marcmarquez93 tops the timesheets in FP1 but @mvkoficial12 is hot on his heels! ????#AmericasGP ???????? pic.twitter.com/QXjGgGqggz — MotoGP™ ???????? (@MotoGP) April 12, 2019