Epson Mobile Projector Cart Raih Penghargaan Best of the Best di Red Dot Design Awards 2025

jpnn.com, JAKARTA - Epson ELPCS01 Mobile Projector Cart menjadi salah satu dari sedikit entri yang meraih Best of the Best, penghargaan tertinggi di ajang Red Dot: Product Design Awards 2025.

Ini merupakan kali keenam Epson meraih penghargaan Best of the Best.

Epson juga meraih penghargaan di Red Dot Awards untuk tiga model proyektor dan enam model printer inkjet.

Desain pemenang penghargaan Best of the Best:

Mobile Projector Cart: ELPCS01

Mobile projector cart ini menyimpan dan mengangkut proyektor short-throw Epson, speaker, dan webcam.

Produk ini mengintegrasikan semua kebutuhan untuk proyeksi dalam satu unit.

Mudah ditempatkan di depan dinding untuk memproyeksikan gambar berukuran hingga 160 inci.