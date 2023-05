Erick Thohir Bisa jadi Pemersatu Umat, Didukung Muhammadiyah dan NU

jpnn.com, JAKARTA - Pengamat Politik, Ujang Komarudin menilai Menteri BUMN, Erick Thohir sebagai cawapres bisa merepresentasikan Nahdlatul Ulama (NU) maupun Muhammadiyah.

Terbukti, Erick telah mendapatkan dukungan dari NU dan PAN, partai politik yang banyak merepresentasikan Muhammadiyah di perpolitikan Indonesia.

Dukungan NU untuk Erick sudah banyak disuarakan oleh tokoh – tokoh PBNU.

Tokoh – tokoh ini adalah Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBNU Saifullah Yusuf dan Ketum GP Ansor Yaqut Cholil Qoumas.

Saifullah Yusuf menyatakan banyak warga NU atau nahdliyin yang menginginkan Erick Thohir menjadi cawapres di Pilpres 2024 untuk meneruskan kepemimpinan KH Ma’ruf Amin.

Ujang mengatakan hal ini membuat Erick Thohir sebagai representasi suara NU di Pilpres 2024 mendatang.

“Dari kedua tokoh itu yang kemungkinan bisa ya ET (Erick Thohir, red). Bahkan Sekjen PBNU Saifullah Yusuf bilang warga NU banyak dukung ET. Artinya ET representasi suara NU,” terang Ujang, Kamis (04/05).

Seperti diketahui, dukungan NU kepada Erick Thohir tidak mengherankan publik.