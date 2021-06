Euro 2020 Bisa Disaksikan di 3 Platform MNC Vision Networks

jpnn.com, JAKARTA - MNC Vision Network (MVN) yang menjadi official broadcaster Euro 2020 di Indonesia mengeklaim 51 pertandingan dari fase grup hingga final akan ditayangkan di tiga platform unggulan mereka.



Pertandingan yang digelar mulai 12 Juni hingga 12 Juli 2021 itu akan disiarkan pada platform MNC Vision dan MNC Play melalui saluran Soccer Channel dan MNC Sports.



Kemudian untuk platform K-Vision akan tersedia juga pertandingan Euro 2020 di saluran On Channel dan MNC Sports.



Chief Executive Officer (CEO) MVN Ade Thandra mengungkapkan rasa bangga dengan keterlibatan MVN sebagai broadcaster pada perhelatan Euro 2020.



"Kami akan menayangkan semua pertandingan Piala Eropa 2020 tanpa khawatir mengalami lag atau gangguan tayangan," kata Ade pada konferensi pers virtual, Kamis (10/6).



Kemudian, Managing Director PT MNC OTT Networks Clarissa Tanoesoedibjo menjelaskan bahwa pertandingan kompetisi empat tahunan itu bisa diakses di mana pun dan kapan pun melalui platform Vision .



"Melalui K-Vision, MNC Vision, dan MNC Play kami bisa menikmati pertandingan tanpa takut ketinggalan satu pertandingan pun," ujar Clarissa.



Mulai 12 Juni mendatang, MNC akan menayangkan kompetisi yang digelar di 11 kota berbeda dan 24 tim terbaik Eropa.



Dalam konferensi pers tersebut, hadir juga Direktur Non OTT Product Marketing and Subscribers Management MVN Adita Widyansari, Direktur Pemrograman MVN Endang Mayasari, dan Perwakilan dari PT LIB Anthony Chandra. (mcr9/jpnn)



