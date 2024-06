EURO 2024: Masih Tumpul, Inggris Juara Grup C

jpnn.com, COLOGNE - Timnas Inggris berhasil menjadi juara Grup C EURO 2024 meski lini depan mereka masih tumpul. Hasil ini didapat setelah The Three Lions bermain imbang 0-0 kontra Slovenia di RheinEnergieStadion, Jerman, Rabu (26/6/2024) dini hari WIB.

Tambahan satu poin sudah cukup bagi Inggris untuk finis di posisi teratas Grup C.

Jude Bellingham dan kolega mengumpulkan lima poin dari tiga pertandingan.

Inggris unggul dua poin dari Denmark dan Slovenia yang duduk di posisi kedua serta ketiga.

Adapun posisi paling buncit Grup C ditempati Serbia yang baru mengemas dua poin.

Meski berhasil menjadi juara Grup C sekaligus lulus ke 16 besar EURO 2024, lini depan Inggris tampak masih tumpul.

Total, sepanjang fase grup, pasukan Gareth Southgate hanya mencetak dua gol dari tiga pertandingan.

Hal ini terbilang miris mengingat Inggris memiliki sejumlah pemain berbahaya, seperti Harry Kane, Jude Bellingham, Phil Foden, hingga Bukayo Saka.