Eurokars Optimistis New CX-8 dan Mazda 2 Sedan Diterima Pasar

jpnn.com, JAKARTA - PT Eurokars Motor Indonesia (EMI) menargetkan penjualan per bulan New Mazda 2 Sedan sebanyak 60 unit, sementara New Mazda CX-8 40 unit.

"Target kami per bulan kalau untuk CX-8 itu 40 unit per bulan, untuk Mazda 2 Sedan 60 unit per bulan," ungkap Managing Director PT EMI Ricky Thio saat peluncuran di kawasan Simprug, Jakarta Selatan, Selasa.

Ricky optimistis dua model andalan Mazda yang baru diluncurkan tersebut akan diterima dengan baik.

Khusus untuk New Mazda 2 Sedan, Ricky mengatakan kehadiran model tersebut memberikan alternatif bagi konsumen Mazda 2 yang menginginkan mobil jenis sedan.

"Sebenarnya mobil sedan juga ada keuntungannya ada kelebihannya lebih enak dikendarai saat macet. Jadi, kenapa enggak kita sekalian menawarkan mobil sedan yang saya yakin juga bisa memberikan nilai lebih dan pilihan kepada konsumen," kata dia menambahkan.

New Mazda CX-8 dan Mazda 2 Sedan tampil lebih elegan dan makin berkelas.

Keduanya mengusung teknologi kekinian yang menawarkan pengalaman berkendara yang lebih baik.

Fitur-fitur modern di sistem enterteinment hingga keamanan menjaga pengguna CX-8 dan Mazda 2 tetap percaya diri dan aman.