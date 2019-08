Fabio Quartararo Paksa Marc Marquez Gigit Jari di FP2 MotoGP Ceko

jpnn.com, BRNO - Salah satu pembalap rookie musim ini Fabio Quartararo membuat Marc Marquez gigit jari di free practice (latihan bebas) kedua MotoGP Ceko di Sirkuit Brno, Jumat (2/8) malam WIB.

Marquez memimpin 35 menit jalannya FP2, tetapi dalam sepuluh menit terakhir, catatan waktu Quartararo yang berada di atas. Quartararo unggul tipis 0,023 detik dari Marquez.

After a quiet day, @FabioQ20 produces a blistering lap to top Friday practice at Brno! ????#CzechGP ???????? pic.twitter.com/1QyBhceKYn — MotoGP™ ???????? (@MotoGP) August 2, 2019