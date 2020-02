Facebook Berbagi Tips Memanfaatkan Fitur Privasi di WhatsApp

jpnn.com, JAKARTA - Facebook mengatakan aplikasi pesan intsan, WhatsApp, dilindungi oleh enkripsi end-to-end.

Memastikan keamanan penggunanya dengan mengedepankan enkripsi end-to-end, Facebook berbagi tips untuk menjaga keamanan dari beberapa fitur privasi yang ada di WhatsApp.

1. Verifikasi Dua Langkah

Verifikasi dua langkah memberikan keamanan tambahan yang mengharuskan Anda untuk memasukkan PIN enam digit saat mengatur ulang dan memverifikasi akun WhatsApp Anda.

Fitur ini membantu untuk mencegah orang lain mengakses akun WhatsApp Anda apabila kartu SIM Anda dicuri atau nomor Anda rusak.

2. Privasi Profil

Anda memiliki kewenangan untuk mengontrol informasi apa saja yang dapat dibagikan dengan orang lain dalam profil pribadi Anda di WhatsApp.

WhatsApp memungkinkan Anda memutuskan dengan siapa Anda ingin membagikan informasi profil Anda - apakah itu semua orang, daftar kontak Anda, atau tidak ke siapa-siapa. Anda dapat membatasi fitur Terakhir Dilihat (Last Seen), Foto Profil, Tentang (About) dan Status dalam pengaturan privasi di WhatsApp.

3. Pengaturan Privasi Grup

Pengaturan privasi grup memungkinkan Anda untuk mengontrol siapa saja yang dapat menambahkan Anda ke dalam grup WhatsApp, sehingga Anda dapat memilih obrolan dari grup mana yang diinginkan untuk menjadi bagian keseharian Anda.

Untuk mengaktifkannya, Anda dapat membuka Setelan/Pengaturan dalam aplikasi, lalu ketuk Akun > Privasi > Grup dan pilih salah satu dari ketiga opsi berikut: “Kontak Saya Kecuali”, “Kontak Saya”, atau “Semua Orang”.