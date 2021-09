Fadli Zon Bicara Klaim Tiongkok Atas Laut Natuna Utara, Begini

jpnn.com, PURWOKERTO - Anggota Komisi I DPR RI Fadli Zon menyoroti klaim Tiongkok atas wilayah Luat Natuna Utara.

Dia menilai pemerintah harus lebih keras lagi mempertahankan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) di Natuna Utara.

"Pemerintah harus memperkuat alutsista (alat utama sistem senjata) karena prinsip kita itu tidak boleh ada kedaulatan kita yang dilanggar."

"Apalagi kita ini pionir dalam UNCLOS (Nation Convention on the Law of the Sea)," ujar Fadli Zon di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Selasa (21/9).

Fadli Zon mengatakan klaim Tiongkok soal Nine Dash Line yang menganggap bahwa Natuna wilayah mereka, itu tidak bisa diterima.

"Menurut saya, seharusnya lebih keras lagi untuk mempertahankan zona ekonomi eksklusif kita di Natuna itu."

"Jangan sampai ada kapal-kapal dari Tiongkok, bahkan dari negara lain yang mengambil keuntungan dari zona ekonomi eksklusif kita," katanya.

Kendati demikian, Fadli mengakui kondisi peralatan dan anggaran pemerintah Indonesia dalam mempertahankan kedaulatan di Natuna masih kurang.