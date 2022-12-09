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Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto Bongkar Penyebab Takluk dari Duo Malaysia

Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto Bongkar Penyebab Takluk dari Duo Malaysia
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Pasangan Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto saat berlaga di BWF World Tour Finals 2022. Foto: Facebook/@BadmintonThailand

jpnn.com, BANGKOK - Tren positif Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto di BWF World Tour Finals 2022 terhenti di laga pemungkas Grup A.

Pasangan berakronim FajRi itu di luar dugaan takluk dari wakil Malaysia, Ong Yew Sin/Teo Ee Yi.

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Berlaga di Nimibutr Arena, Bangkok, Jumat (9/12) sore WIB, peraih medali perak Asian Games 2018 itu tersungkur dengan skor 21-10, 17-21, 19-21.

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Seusai laga, Fajar/Rian mengakui lawan lebih tangguh dan berani menyerang meski tertinggal di gim pertama.

Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto takluk dari duo Malaysia di laga terakhir Grup A BWF World Tour Finals 2022

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