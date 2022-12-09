Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto Bongkar Penyebab Takluk dari Duo Malaysia
Jumat, 09 Desember 2022 – 19:04 WIB
jpnn.com, BANGKOK - Tren positif Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto di BWF World Tour Finals 2022 terhenti di laga pemungkas Grup A.
Pasangan berakronim FajRi itu di luar dugaan takluk dari wakil Malaysia, Ong Yew Sin/Teo Ee Yi.
Berlaga di Nimibutr Arena, Bangkok, Jumat (9/12) sore WIB, peraih medali perak Asian Games 2018 itu tersungkur dengan skor 21-10, 17-21, 19-21.
Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto takluk dari duo Malaysia di laga terakhir Grup A BWF World Tour Finals 2022
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
BERITA TERKAIT
- World Tour Finals 2022: Viktor Axelsen Terkapar di Hadapan Jago India
- Debut di BWF World Tour Finals 2022, Gregoria Mariska Tunjung Bikin Sulit 3 Raksasa
- Anthony Ginting Ganas, Juara Dunia Gagal Lolos Semifinal BWF World Tour Finals 2022
- Ginting Bantu Jonatan Christie Lolos ke Semifinal BWF World Tour Finals 2022
- Debut di BWF World Tour Finals 2022 Kurang Manis, Apriyani/Fadia Bersedih
- Ganda Putri China Gagalkan Asa Apriyani/Fadia ke Semifinal BWF World Tour Finals