Farid Zidane Meninggal Dunia, Real Madrid Berduka

jpnn.com, MADRID - Kabar duka datang dari Real Madrid. Salah satu anggota keluarga besar mereka, Farid Zidane meninggal dunia.

Farid merupakan kakak dari pelatih Real Zinedine Zidane.

'Semua anggota tim Real Madrid mengheningkan cipta selama satu menit jelang latihan di Montreal menyusul meninggalnya Farid Zidane, saudara dari pelatih kami Zinedine Zidane," bunyi pernyataan klub di situs resminya.

All members of the Real Madrid first-team squad held a minute's silence ahead of training in Montreal following the passing of Farid Zidane, the brother of our coach, Zinedine Zidane. — Real Madrid C.F. ???????????????? (@realmadriden) July 13, 2019