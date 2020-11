Feby Febiola Sudah Siap Meninggal Usai Divonis Kanker

jpnn.com, JAKARTA - Artis Feby Febiola kembali berbagi cerita perihal perjuangannya melawan kanker ovarium.

Istri Franky Sihombing ini bahkan sudah siap meninggal setelah divonis penyakit tersebut.

Hal itu diungkap Feby Febiola dalam podcast Deddy Corbuzier di YouTube, Selasa (24/11).

“Di rumah sakit sampai bilang, ‘Tuhan kalau memang sampai sini jalan gue, ya sudah’,” kata Feby Febiola.

Menurut Feby, ia jadi lebih tenang menjalani hidup setelah memasrahkan hidupnya pada Tuhan.

“Kalau bukan sekarang, mungkin nanti (menghadap Tuhan, red),” tutur Feby Febiola.

Ibu sambung Petra Sihombing ini mengaku sudah merelakan dan memasrahkan hidupnya pada Tuhan.

“Kalau memang sudah saatnya ya siap. We have to be ready,” pungkas Feby Febiola. (jlo/jpnn)



