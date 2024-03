Festival Makan Receh Hadirkan Beragam Kuliner Viral

jpnn.com, JAKARTA - Kecintaan dan antusiasme masyarakat Indonesia akan makanan membuat TRANS7 menghadirkan sebuah event kuliner bertajuk Festival Makan Receh.

Event itu diselenggarakan di Senayan Park, Jakarta Pusat, pada Sabtu dan Minggu, 2-3 Maret 2024.

Selain mengumpulkan tenant-tenant viral dan kekinian, Festival Makan Receh juga menghadirkan host-host program dan bintang TRANS7.

Di antaranya Heru Si Gundul, Mak Enah, Host Jejak Petualang Vebby Hananto, Bryant Daniel, Aldi Taher, RAN, dan Trans Brother.

Mengusung konsep “Eat What You Watch On TV”, Festival Makan Receh menghadirkan kuliner unik dan viral yang pernah ditampilkan di TRANS7.

Program Makan Receh tayang setiap sore di TRANS7 dengan beragam referensi kuliner viral, seperti Gohyong Cikini, Dadar Beredar, Pecel Pincuk 1984, Mie Jebew Mami Ndut.

Baca Juga: Pencinta Steak dan Seafood Wajib Kunjungi Destinasi Kuliner Ini

Kemudian, Mitur Lamian, Rujak Bang Sultan, IL Gusto Pizza, Cumi Bakar Squid Boss, King Takoyaki, Seblak RC Karawang, Jeruk Peras, Alpukat Kocok, Es Tebu, Es Teler Djayantie dan masih banyak lagi.

Para pengunjung juga bisa mengikuti berbagai aktivitas bersama host program TRANS7, di antaranya live cooking bersama Mak Enah, dan lomba makan berhadiah.