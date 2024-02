Film Look At Me, Touch Me, Kiss Me Hadirkan Cerita Dari 3 Negara Berbeda

jpnn.com, JAKARTA - Film omnibus Look At Me, Touch Me, Kiss Me akan tayang di Bioskop Online mulai 19 Februari 2024.

Sebelumnya, film itu telah tayang di Busan International Film Festival (BIFF) 2022, dan Jogja-NETPAC Asian Film Festival (JAFF) 2023.

Adapun film tersebut dikerjakan tiga negara berbeda. Malaysia untuk Look At Me, Indonesia untuk Touch Me, dan Korea Selatan untuk Kiss Me.

Look At Me disutradarai oleh Ho Yuhang, Touch Me disutradarai oleh Djenar Maesa Ayu, dan Kiss Me disutradarai oleh Kim Taisik.

Secara garis besar, film tersebut berlatar situasi pandemi dan situasi tersulit manusia lainnya.

Di tengah situasi-situasi tersebut, cinta akan selalu hidup dan ada. Oleh karena itu, manusia akan selalu melakukan pencarian akan cinta.

"Film Look at Me dari Malaysia ceritanya di kisaran awal pandemi, sementara film Indonesia, Touch Me kisaran waktunya saat pandemi sedang hebat-hebatnya, sedangkan film Kiss Me dari Korea Selatan menunjukkan bagaimana manusia berhasil melampaui pandemi," ujar Vera Lasut, sang produser di kawasan Sarinah, Jakarta Pusat, Jumat (17/2) malam.

Tiga pertemuan di Kuala Lumpur, Jakarta, dan Seoul terjadi. Cerita tentang seorang telemarketer untuk perusahaan pinjaman dan pemilik arena gokart.