Film Para Betina Pengikut Iblis 2 Bakal Segera Tayang

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Sara Fajira kembali membintangi film Para Betina Pengikut Iblis 2.

Diproduksi Max Pictures, film garapan Rako Prijanto itu turut dibintangi oleh Mawar De Jongh dan Hanggini.

Dalam film tersebut, Sara Fajira berperan sebagai Asih, seorang wanita penghibur di sebuah kampung.

Demi memerankan karakternya tersebut, Sara Fajira mengaku memiliki referensi tersendiri.

Salah satunya adalah menonton kartun Jepang berjudul Demon Slayer untuk adegan berantem di dalam film.

"Salah satunya anime demon slayer dan juga aku memang suka banget film zombie jadi aku juga ambil dari situ," ujar Sara Fajira di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Senin (25/3).

Tak hanya itu, dia juga memiliki referensi film lain untuk gestur sebagai Asih.

"Dan juga ada plus dari para kru sendiri untuk kayak body gesture si Asihnya sendiri itu diambil dari salah satu Memoir of the Geisha yang karakternya namanya Hatsumomo. Jadi, tadi bisa dilihat ya asih segemulai apa, secentil apa," tutur Sara.