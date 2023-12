Film Pemukiman Setan Dapat Sambutan Luar Biasa di Midnight Event JAFF 2023, Wow

jpnn.com, JAKARTA - Film Pemukiman Setan mendapat sambutan luar biasa di Midnight Event (Nocturnal) Jogja-Netpac Asian Film Festival (JAFF) 2023, pada 1 Desember lalu.

Midnight Event (Nocturnal) hadir kembali di JAFF 2023 setelah 10 tahun absen demi meng-highlight film-film fantastic saat tengah malam.

MAGMA Entertainment bersama Rapi Films, Caravan Studio dan Dunia Mencekam Studios ini akan merilis film horor itu pada awal 2024.

JAFF 2023 juga menghadirkan sesi diskusi bersama Charles Gozali sebagai sutradara film Pemukiman Setan, Daniel Irawan sebagai Creative Producer.

Acara tersebut juga dihadiri oleh para pemain film Pemukiman Setan, seperti Bhisma Mulia, Daffa Wardhana, Ashira Zamita, dan Teuku Rifnu Wikana.

Charles Gozali mengatakan, ini adalah hal sangat membanggakan, mengingat JAFF adalah salah satu festival film bertaraf internasional di Asia Tenggara dan bermitra dengan Network for the Promotion of Asian Cinema (NETPAC).

Baca Juga: Festival Film Bulanan Gelar Road to Awarding Night di Lombok

"Saya sangat senang film ini diputar dan ditonton oleh teman-teman semua di sini," ungkap Charles Gozali, dalam keterangannya, Selasa (5/12).

Dia berharap penonton bisa terbawa dalam perjalanan keempat pemain saat mereka mencari jalan keluar untuk masalah mereka yang justru ditemukan sesuatu menyeramkan.