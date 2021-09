Film Terbaru Liam Hemsworth Hingga Nicholas Cage Hadir di Bulan Ini

jpnn.com, JAKARTA - Film terbaru Liam Hemsworth berjudul Arkansas akan hadir di KlikFilm bulan ini. Selain itu, ada juga film terbaru Nicholas Cage berjudul Prisoner of the Ghostland.

Ada lebih 40 film lain yang dihadirkan KlikFilm bulan ini, di antaranya Yakuza Princess, Kandisha, No Man Of God, Larry Crowne, Les Miserables, Inland Empire, Almodovar, The Girl On The Bridge, Broken Embrace, Volver, The White Ribbon, The Gossip dan masih banyak lagi.

"Kami akan selalu menghadirkan film-film bukan hanya dari berbagai macam genre setiap bulannya. Tapi, kami juga menampilkan film-film klasik yang berkualitas," kata Frederica, Direktur KlikFilm dalam keterangan tertulis, Senin (6/9).

Berikut adalah beberpa sinopsis film-film pilihan yang hadir bulan ini.

Prisoners Of The Ghostland

Film ini mengambil latar di perbatasan berbahaya Kota Samurai di mana perampok bank (Nicolas Cage) dikeluarkan dari penjara dengan imbalan khusus. Film arahan Sutradara Sion Sono ini, menandai apa yang kemungkinan akan menjadi salah satu upaya paling mengejutkan dan menghibur tahun ini.

Arkansas

Liam Hemsworth menjadi kurir narkoba dalam film thriller garapan sutradara Clark Duke berjudul Arkansas. Bandar narkoba Kyle Ribb (Liam Hemsworth) mendapat tawaran promosi yang menggiurkan dari bosnya, Frog (Vince Vaughn).

Mereka mulai menjelajahi wilayah-wilayah di selatan Amerika untuk mendistribusikan narkoba. Saat tengah mengantarkan paket ke Louisiana, peristiwa besar memaksa Kyle melakukan hal yang tak pernah dia bayangkan. Apa peristiwa besar tersebut?

No Man Of God

Film yang dibintangi oleh Elijah Wood, Luke Kirby, Aleksa Palladino dan Robert Patrick ini didasarkan pada transkrip kehidupan nyata yang dipilih dari percakapan antara pembunuh berantai Ted Bundy dan Agen Khusus FBI Bill Hagmaier yang terjadi antara tahun 1984 dan 1989.