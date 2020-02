Final BATC 2020: Akane Menang Dramatis dari An Se Young, Jepang 1, Korea 0

jpnn.com, MANILA - Tunggal putri pertama Jepang Akane Yamaguchi butuh waktu 83 menit (statistik BWF) untuk meraih poin pertama di final Badminton Asia Team Championships atau BATC 2020.

Pada pertandingan di Rizal Memorial Coliseum, Manila, Minggu (16/2) pagi WIB itu, Akane mengalahkan An Se Yong 21-18, 19-21, 23-21.

Duel Akane melawan An Se Yong berlangsung ketat sejak gim pertama, penuh reli dan atraksi dari kedua pemain.

Akane (peringkat ketiga) dan An Se Young (sembilan) sama-sama tampil luar biasa. Di gim penentuan, An Se Yong sempat match point lebih dahulu 20-17, tetapi Akane mengejar hingga menang 23-21.

Kemenangan Akane kali ini membuat rekor pertemuan dia dengan An Se Young menjadi sama kuat 2-2.

Jepang yang merupakan juara bertahan putri BATC pun unggul untuk sementara 1-0. Di partai kedua kini sedang berhadapan ganda putri pertama Jepang dan Korea Yuki Fukushima/Sayaka Hirota vs Lee So Hee /Shin Seung Chan. (adk/jpnn)

Jepang vs Korea

Akane Yamaguchi vs An Se Young 21-18, 19-21, 23-21

Yuki Fukushima/Sayaka Hirota vs Lee So Hee /Shin Seung Chan

Sayaka Takahashi vs Sung Ji Hyun

Nami Matsuyama/Chiharu Shida vs Kim So Yeong/Kong Hee Yong

Aya Ohori vs Kim Ga Eun