Final EURO 2024: Inggris Menghadapi Masalah Ini Menjelang Jumpa Spanyol

jpnn.com, BERLIN - Ada masalah yang dihadapi Timnas Inggris menjelang jumpa Spanyol di final EURO 2024.

Duel Spanyol vs Inggris dijawdalkan berlangsung di Stadion Olimpiade Berlin, Jerman, Senin (15/7/2024) dini hari WIB.

Bagi Inggris, ini merupakan final Piala Eropa kedua secara beruntun setelah sebelumnya menjadi finalis EURO 2020.

Namun, pada edisi sebleumnya, The Three Lions harus puas menjadi runner up setelah takluk dari Italia melalui adu penalti.

Kini, Inggris ingin menuntaskan rasa penasarannya dengan merebut trofi EURO pertama sepanjang sejarah.

Tim Tiga Singa sudah ditunggu salah satu tim paling konsisten di Piala Eropa 2024, Spanyol.

Namun, Inggris kini dalam kondisi lelah setelah berjuang cukup keras merebut tiket ke final.

"Kami lelah karena ini merupakan musim yang panjang. Akan tetapi, ini adalah dorongan terakhir bagi kami dan sejarah," ucap bintang Inggris, Jude Bellingham.