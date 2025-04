Final Liga Voli Korea: Tim Megawati Menelan Kekalahan Kedua

jpnn.com - INCHEON - Megawati Hangestri Pertiwi dan timnya, Red Sparks menelan kekalahan kedua dari Pink Spiders pada final liga voli Korea.

Berlaga di Samsan World Gymnasium, Incheon, Rabu (2/4), skuad asuhan Ko Hee-Jin itu kalah dengan skor tipis 2-3 (25-23, 25-18, 22-25, 12-25, 12-15).

Pada pertandingan ini sejatinya Yeum Hye-Seon dan kolega punya peluang mencuri kemenangan seusai unggul di dua set awal.

Setelah unggul, Red Sparks lengah sehingga akhirnya harus mengakui keunggulan tim asuhan Marcello Abbondanza itu lewat pertarungan lima gim.

Dengan hasil itu peluang Red Sparks merengkuh gelar juara terasa berat.

Pink Spiders praktis tinggal membutuhkan satu kemenangan lagi (format best of five) untuk bisa mengangkat trofi juara liga.

Pada pertandingan perdana Kim Yeon-Koung cum suis mampu meraih kemenangan dengan skor telak 3-0 (25-21, 25-22, 25-19).

Rencananya pertandingan ketiga akan digelar di markas Red Sparks di Chungmu Gymnasium, Daejeon pada Jumat (4/4) mendatang. (kovo/mcr16/jpnn)