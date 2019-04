Fitur Baru Snapchat untuk Saingi Instagram

jpnn.com - Snapchat kembali melengkapi kemampuan aplikasinya yang memungkinkan penggunanya bisa check-in di suatu tempat dan dapat diketahui oleh teman-teman lain. Kemampuan ini diwakili dari fitur baru bernama Status Maps. Ini sekaligus untuk menyaingi Instagram.

Pengguna bisa memilih Bitmoji untuk mewakili apa yang sedang dilakukan dan membuat daftar tempat-tempat yang pernah Anda kunjungi dalam fitur yang disebut Passport.

Snapchat is testing new Snap Map UI, Status and Passport



Status: Check-in Locations with Bitmoji



Passport: Private History of Status, which users can delete singularly pic.twitter.com/IUPtxSjujR — Jane Manchun Wong (@wongmjane) April 2, 2019