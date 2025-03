Follow Up Meeting World Water Forum ke-10 Tegaskan Peran Media Suarakan Tantangan Air Global

jpnn.com, JAKARTA - Untuk mendorong keberlanjutan kolaborasi tata kelola air global, Dewan Air Dunia (World Water Council) menggelar Follow Up Meeting of the 10th World Water Forum: From Bali to Riyadh and Beyond pada 27-28 Februari 2025 di Jakarta.

Presiden World Water Council Loic Fauchon mengatakan pertemuan di Jakarta yang dihadiri pemangku kepentingan tingkat tinggi tersebut menjadi jembatan menuju pelaksanaan World Water Forum ke-11 yang akan berlangsung di Riyadh, Arab Saudi pada 2027 dengan tema Action for a Better Future.

Pada rangkaian acara terdapat berbagai pembahasan yang membahas seputar isu terkait sektor air dan menyoroti pentingnya diplomasi air dalam mendorong kerja sama dan perdamaian internasional. Pertemuan ini juga menjadi momentum peluncuran Laporan World Water Forum ke-10 dan World Water Warrior’s Guide.

Dalam sesi Pertemuan tercatat tindak lanjut berupa kesepakatan dan penegasan komitmen untuk melaksanakan rekomendasi dan capaian World Water Forum ke-10 melalui berbagai inisiatif politik.

Wakil Menteri Pekerjaan Umum RI Diana Kusumastuti dalam sesi High-Level Meeting menekankan urgensi upaya transformatif dalam manajemen sumber daya air.

“Mengingat sumber air itu vital, maka ketahanan air yang terintegrasi perlu menjadi agenda nasional. Hal ini dapat terwujud melalui upaya peningkatan kerjasama nasional maupun internasional serta pendanaan dalam upaya pengembangan sumber daya air yang berkelanjutan,” tambahnya.

Terkait inisiatif politik, pertemuan tindak lanjut juga menekankan pentingnya peran pemerintah dari segala tingkatan baik itu Kepala Negara, anggota Parlemen, Kementerian hingga otoritas lokal dan DAS untuk melakukan aksi nyata dalam mengatasi permasalahan terkait isu air.

Selain itu, Bandung Action Water Agenda juga diangkat kembali sebagai bentuk upaya kolaboratif dalam menciptakan solusi terkait isu air, investasi dan pendanaan untuk pembangunan berkelanjutan dengan menekankan pada pentingnya peran pemerintah dan swasta dalam manajemen sumber air.