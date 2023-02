For Revenge dan Fiersa Besari Berkolaborasi dalam Ada Selamanya

jpnn.com, JAKARTA - Grup musik For Revenge menjalin kolaborasi dengan penyanyi Fiersa Besari pada lagu terbaru berjudul Ada Selamanya.

Dirilis melalui Didi Music Records, lagu Ada Selamanya bisa dinikmati di berbagai platform musik digital mulai Sabtu (25/2).

Kolaborasi For Revenge dan Fiersa Besari merupakan sebuah impian yang akhirnya terwujud.



"Sejak For Revenge memulai era baru pada 2020, Fiersa Besari ada di daftar paling atas untuk kami ajak berkolaborasi. Kami menyukai karya-karya sastra dari seorang Fiersa Besari,” kata Boniex, vokalis For Revenge, Sabtu (25/2).

Mendapat tawaran kolaborasi dari For Revenge, Fiersa Besari pun menyambut baik.



Dia merasa menyatu dengan lagu yang disodorkan oleh band emo asal Bandung tersebut.

"Ketika pertama kali saya mendengarkan demonya, rasanya klik banget sama jiwa-jiwa lama saya, secara lirik dan instrumennya seperti menunjukkan sisi Fiersa Besari yang sudah lama hilang," beber Fiersa Besari.

For Revenge dan Fiersa Besari masih mengusung tema patah hati dalam lagu Ada Selamanya.

Ada Selamanya berkisah tentang keinginan seseorang untuk melupakan hal-hal istimewa yang pernah hadir di hidupnya, tentang memaksa melupakan sesuatu yang tidak ingin dilupakan.

"Karena mempelajari ‘seni melupakan’ jauh lebih sulit dari belajar untuk mengingat," jelas Boniex For Revenge.



"Meskipun saya tidak turut serta dalam menciptakan (lagunya), terapi ketika membawakannya, lagu ini adalah apa yang ingin hati saya sampaikan dan tidak pernah bisa disampaikan," imbuh Fiersa Besari.



Peluncuran lagu Ada Selamanya menjadi penanda bahwa album ke-5 dari For Revenge bakal segera dirilis.