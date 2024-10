For Revenge Sukses Masuk Nominasi Indonesian Music Awards 2024

jpnn.com, JAKARTA - Grup musik, For Revenge berhasil masuk nominasi Duo/Group/Band of The Year dalam ajang Indonesian Music Awards 2024. Dalam kategori tersebut, band beranggotakan Boniex Noer (vokal), Arief Ismail (gitar), Izha Muhammad (bass), dan Ari Pribadi (drum) itu bersaing dengan beberapa musisi. For Revenge sejajar dengan nominator lainnya yakni Juicy Luicy, Maliq & D'essentials, JKT48, dan Lomba Sihir. Baca Juga: For Revenge Segera Rilis Lagu Baru, Ini Bocorannya Terkait masuk nominasi Indonesian Music Awards 2024, para personel For Revenge merasa bangga. "Alhamdulillah bisa masuk di nominasi IMA 2024. Menjadi satu-satunya band rock/emo di kategori ini, buat kami salah satu bentuk apresiasi positif terhadap karya-karya kami," ungkap Boniex, vokalis For Revenge, Jumat (25/10). For Revenge menganggap prestasi tersebut tidak lepas dari dukungan para penggemar. Baca Juga: Kembali ke Malaysia, For Revenge Hibur Malam Galau Johor Bahru Oleh sebab itu, band yang bernaung di Sony Music Entertainment Indonesia itu menyampaikan apresiasi kepada para pendengar. "Terima kasih banyak," tambahnya.