FP3 MotoGP Aragon: Quartararo Dilarikan ke Pusat Kesehatan, Ducati Tak Masuk 10 Besar

jpnn.com, ARAGON - Pembalap Petronas Yamaha Franco Morbidelli menjadi rider yang paling cepat pada latihan bebas ketiga MotoGP Aragon di MotorLand, Sabtu (17/10) sore WIB.

Morbidelli mencatatkan waktu terbaiknya satu menit 47,859 detik.

Di posisi kedua, ada rider LCR Honda Cal Crutchlow, berjarak 0,455 detik dari Morbidelli.

Sementara pembalap KTM Pol Espargaro berada di posisi ketiga, berjarak 0,460 dari Morbidelli.

HUGE drama in FP3!!! ????@FabioQ20 suffers a big highside at Turn 14 and is stretchered away! ????#AragonGP ???? pic.twitter.com/1HhhtjVTlv — MotoGP™???? (@MotoGP) October 17, 2020