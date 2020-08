FP3 MotoGP Ceko: 10 Pembalap Langsung ke Kualifikasi Utama

jpnn.com, BRNO - Pembalap Italia Franco Morbidelli memimpin daftar sepuluh rider yang lolos otomatis ke kualifikasi utama (Q2) MotoGP Ceko, Sabtu (8/8) malam WIB.

Itu terjadi setelah Morbidelli tampil hebat pada latihan ketiga (FP3) di Brno, Sabtu sore.

Pembalap Petronas Yamaha itu menorehkan waktu satu menit 56,037 detik.

Tim Petronas Yamaha mungkin sempat berharap bakal 1-2 di akhir sesi FP, lantaran catatan waktu Fabio Quartararo juga hanya selisih 0,097 detik dari Morbidelli.

How close do you want it! ????@FrankyMorbido12 tops FP3 ahead of @JohannZarco1 with just a quarter of a second covering the top ten!!! ????#CzechGP ???????? pic.twitter.com/0fAp2XouZ2 — MotoGP™???? (@MotoGP) August 8, 2020