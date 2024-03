French Open 2024: Duo Raksasa Tumbang, Ada Permainan Net Kelas Dunia

jpnn.com - PARIS - Ganda campuran terbaik dunia saat ini, Zheng Si Wei/Huang Ya Qiong angkat koper dari French Open 2024 Super 750.

Duo Raksasa China itu kalah di perempat final dari ganda Thailand ranking enam Dechapol Puavaranukroh/Sapsiree Taerattanachai 21-15, 16-21, 24-26, di Arena Porte de la Chapelle, Paris, Jumat (8/3) malam WIB.

Itu merupakan kemenangan ketiga Dechapol/Sapsiree dari 15 pertemuan dengan Zheng/Huang.

Di semifinal besok, Dechapol/Sapsiree akan meladeni pemenang dari laga 8 Besar; Seo Seung Jae/Chae Yu Jung (Korea) vs Thom Gicquel/Delphine Delrue (Prancis).

Sementara itu, dari nomor tunggal putri, peringkat satu dunia An Se Young (Korea) lulus ke semifinal seusai mengalahkan He Bing Jiao (China) straight game 21-18, 21-16.

Pada laga An vs He tadi, diwarnai aksi menarik. Salah satunya saat pertempuran di depan net (lihat IG di atas)