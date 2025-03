G-Dragon Bakal Konser di Jakarta, Catat Tanggalnya!

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi asal Korea Selatan sekaligus anggota grup idola BIGBANG, G-Dragon akan menggelar konser di Indonesia pada 26 Juli 2025.

Konser tersebut menjadi bagian dari tur dunia bertajuk "Ubermensch G-Dragon 2025 World Tour."

Kepastian ini diumumkan melalui unggahan di akun Instagram resmi G-Dragon pada Rabu (19/3).

Selain itu, akun Instagram lain yang juga dimiliki G-Dragon mengonfirmasi bahwa tur ini terbagi dalam beberapa fase, dan Indonesia masuk dalam fase pertama.

Konser G-Dragon di Indonesia akan berlangsung di Indonesia Arena, Jakarta. Namun, hingga kini belum ada informasi lebih lanjut terkait harga tiket dan mekanisme pembelian.

Selain Indonesia, G-Dragon juga dijadwalkan tampil di beberapa negara lain seperti Jepang, Filipina, China, dan Malaysia.

Jadwal konser lengkap meliputi 10-11 Mei di Tokyo, 17 Mei di Bulacan, 25-26 Mei di Osaka, 7-8 Juni di Macau, 12-13 Juli di Taipei, 19-20 Juli di Kuala Lumpur, 26 Juli di Jakarta, serta 9-10 Agustus di Hong Kong.

Nama tur "Ubermensch" diambil dari album terbaru G-Dragon yang dirilis pada 25 Februari 2025. Album ini memuat lagu-lagu seperti "Power," "Home Sweet Home," "Too Bad," "Drama," "IBELONGIIU," "Take Me," "BONAMANA," dan "Gyro-Drop."