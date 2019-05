Gading Marten Ulang Tahun, Ini Doa dan Kejutan dari Gisel

jpnn.com - PERCERAIAN tak membuat Gisella Anastasia tidak lupa mengucapkan selamat ulang tahun kepada mantan suaminya Gading Marten. Gading hari ini memperingati ulang tahun ke-37.

Ucapan dan doa disampaikan Gisel lewat akunnya di Instagram. Dia mengunggah video pendek tengah bersama anaknya, Gempi.

Dalam video kejutan itu, mereka menyanyikan lagu ulang tahun untuk Gading Marten.

"Happy Bday papa ding @gadiiing !!! Wish u all the very best!!! Semoga selalu diberkati apapun yang dikerjakan, amin!," ungkap Gisel.

Tidak sekadar ucapan, pelantun Yang Kumau itu juga menyiapkan kejutan untuk ulang tahun Gading Marten.

Bersama Gempi, Gisel menyebut bakal ada kejutan selanjutnya untuk mantan suaminya itu.