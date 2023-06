Gaet Sejumlah Influencer, PAN Dinilai Out of The Box

jpnn.com, JAKARTA - Langkah Partai Amanat Nasional (PAN) merekrut sejumlah influencer menuai pujian karena mampu berpikir out of the box.

Cara PAN dinilai sesuai dalam upaya konkret membantu meringankan beban masyarakat.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin mengatakan strategi PAN tersebut sah-sah saja dalam kondisi demokrasi Indonesia saat ini.

Baca Juga: Komunikasi Politik PAN Dinilai Sangat Menyejukkan

Menurutnya, langkah PAN tersebut memang sudah seharusnya diambil oleh para partai politik.

“Strategi merekrut influencer mungkin bagian dari strategi yang out of the box,” ujar Ujang.

Ujang mengatakan PAN bisa mengandalkan influencer dalam melakukan sosialisasi dan kampanye ke tengah-tengah masyarakat.

Baca Juga: PAN jadi Parpol Pilihan Umat dan Menyambung Harapan Perjuangan Ulama NU

Hal tersebut dinilai efektif karena tingkat keterkenalan influencer terbilang tinggi, khususnya di anak muda.

“Bahwa sesungguhnya influencer dibutuhkan untuk bisa memperkenalkan PAN,” ucap Ujang.