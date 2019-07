Game of Thrones Beyond The Wall Hadir di Hp Android dan iOS

Game of Thrones

jpnn.com - Salah satu pengembang game independen asal Kanada, Behavior Interactive, HBO dan GAEA akan merilis Game of Thrones Beyond the Wall untuk perangkat Android dan iOS.

Dilansir Phone Arena, Sabtu (6/7), gim telah mengambil setelan beberapa dekade sebelum timeline TV. Lebih spesifik, gim mengambil latar belakang waktu setelah Lord Commander Brynden Rivers menghilang saat menjelajahi daerah di luar benteng.

Dari segi gameplay, Game of Thrones Beyond the Wall adalah permainan strategi berbasis giliran. Artinya, Anda bisa mengumpulkan karakter favorit dari puluhan kombinasi pasukan untuk menghadapi medan perang Game of Thrones.

Setiap karakter ikonik memiliki seperangkat karakter khusus. Pemain bisa merekrut dari seluruh dunia yang dikenal untuk menjaga dunia di berbagi mode permainan dan bertemu karakter baru di seluruh cerita.

Game of Thrones Beyond the Wall akan tersedia secara gratis. Tapi beberapa item hanya bisa didapatkan lewat in-app purchases.

Saat game diluncurkan akhir tahun ini, semua yang mendaftar untuk pra-registrasi di Play Store, App Store, dan web akan ditawarkan karakter dan item bonus. (mg9/jpnn)