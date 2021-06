Gandeng 3.000 Media Premium di Asia, Dable Incar Posisi Jawara

jpnn.com, SEOUL - Penyedia platform penelusuran konten (content discovery platform) Dable akan terus memperkuat kemitraannya dengan ribuan partner di berbagai negara Asia, termasuk Indonesia.

Hingga kini perusahaan asal Korea Selatan (Korsel) itu telah menggandeng 3.000 media premium di Asia dengan jumlah halaman terbaca atau pageview mencapai 5 miliar.

"Kami memperluas mitra-mitra kami dengan menunjukkan bagaimana solusi rekomendasi dari kami berkontribusi pada peningkatan rasio klik atau pageview media partner baru kami," ujar CEO Dable Chaehyun Lee dalam siaran pers yang dikutip PR Newswire belum lama ini.

Penyedia Dable News dan Dable Native Ad itu bermitra dengan media top di berbagai negara, antara lain, ETToday di Taiwan, KBS di Korsel, Utusan Malaysia di Malaysia, dan Chinapress yang dikenal sebagai penerbit paling berpengaruh di Tiongkok.

Dable mencatat saat ini terdapat tiga mitranya yang terkemuka di Indonesia, yakni JPNN.com, Liputan6, dan Suara.

Perusahaan yang didirikan pada 2015 itu mengumpulkan dan menganalisis 22 miliar media log dari 500 juta pengguna di Asia. Dable melalui platformnya merekomendasikan konten hingga 5 miliar per bulan dan lebih dari 100 juta pageviews.

Dabble juga telah menyabet berbagai pernghargaan. Tak lama setelah didirikan, Dable menyabet K-Global DB-Stars Grand Prize 2015.

Penghargaan lainnya untuk Dable ialah The Korea Online Advertising Grand Prize (2016), The TIPS Award Grand Convention (2017), The B2G Ministry of Science and ICT Grand Prize (2019), dan The Ministerial Citation of Ministry of Science and ICT for 'Data' (2020).