Gandeng Kitabisa, YOU Bantu Perempuan Mandiri

jpnn.com, JAKARTA - YOU memperlihatkan kepedulian terhadap perempuan mandiri yang terkena dampak pandemi Covid-19.

Produk kecantikan tersebut berkolaborasi dengan Kitabisa untuk melakukan pendistribusian bantuan.

Mengusung tema Cerahkan Kebaikanmu, YOU mengajak konsumen menjadi bagian kecil aksi sosial tersebut.

Tidak hanya itu, program sosial itu dikemas secara menarik dan praktis dengan memadukan konsep Buy to Donate, setiap pembelian produk YOU di Shopee akan didonasikan sebesar Rp 2.000 per transaksi.

Sebagai apresiasi, YOU memberikan facial wash gratis kepada konsumen selama periode 17 Januari hingga 2 Februari 2022.

Ayu Anastasya selaku Brand Director YOU Beauty mengatakan bahwa program tersebut merupakan komitmen mendukung para perempuan Indonesia yang mandiri.

"Kami mengajak konsumen luas untuk bersatu melahirkan langkah besar untuk dapat menyanggah usaha perempuan dalam perjuangannya," kata Ayu Anastasya dalam keterangannya, Kamis (20/1).

Menurutnya, kebaikan perlu disuarakan agar makin menimbulkan pengaruh bagi berbagai pihak untuk melakukan hal serupa.