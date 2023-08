Gandeng PT HIM, Neta Siap Produksi Mobil Listrik di Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - PT Neta Auto Indonesia mengumumkan akan memproduksi jajaran mobil listrik secara lokal di Indonesia. Hal itu sebagai bentuk keseriusan Neta yang ingin bermain di industri otomotif di Indonesia.

Dalam menjalan bisnis itu, Neta menggadeng PT Handal Indonesia Motor (HIM) sebagai mitra lokalnya. Perjanjian itu dilakukan dengan menandatangani kerja sama pada (26/7) lalu.

PT HIM sendiri dipilih karena merupakan perusahaan yang telah berdiri dari tahun 1993, dengan pengalaman kerja yang baik, kredibilitas tinggi, dan dipercaya oleh banyak brand.

Acara penandatanganan kerja sama ini dihadiri oleh Kong Fanlong selaku Co-Presiden dari NETA Auto, Zhou Jiang selaku Vice President NETA Auto dan Executive Vice Presiden NETA Overseas, dan Wang Chengjie selaku Assistant Presiden dari NETA Auto dan Vice President NETA Overseas.

Sementara itu, dari pihak PT HIM, Jongkie Sugiarto selaku Wakil Komisaris Utama PT HIM, Denny Siregar selaku Presiden Direktur PT HIM, serta I.G.P Rampai Surya Budhi selaku Deputy Director Auto Investa turut hadir dalam acara ini.

“Kami ingin menunjukkan komitmen serta keseriusan kami dalam menyediakan kendaraan yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia. Kami juga membangun kerja sama yang kuat dengan beberapa perusahaan untuk mencapai tujuan yang sama, yaitu membangun industri otomotif Indonesia menjadi lebih baik," kata Wang Chengjie dalam siaran persnya.

Dia berharap kerja sama ini bisa merealisasikan visi dan misi untuk mendukung Pemerintah Indonesia dalam penggunaan kendaraan elektrik sebagai alternatif utama mobilitas dalam negeri.

"Kami percaya, Indonesia memiliki potensi yang baik dalam menerima adanya kendaraan listrik sebagai alternatif utama dalam mendukung kegiatan mobilitas sehar-hari karena terbukti lebih efektif dan ramah lingkungan,” terangnya.