Gandeng Si Cantik Dayana, Bencoolen Coffe Ekspansi ke Kazakhstan

jpnn.com, JAKARTA - Bencoolen Coffee menunjuk influencer global asal Kazakhstan, Dayana Asembayeva, sebagai Brand Ambassador ekspansi Bencoolen Coffee ke Kazakhstan.

Terpilihnya Dayana tidak terlepas dari pengaruh kuat di media sosial dan kemunculan dirinya hingga menjadi terkenal saat ini yang diawali dari platform youtube.

Duta Besar RI untuk Kazakhstan Rahmat Pramono sempat mengundang gadis cantik itu ke Rumah Budaya KBRI Nur Sultan mewujudkan keinginannya untuk bisa belajar tentang Indonesia.

Di samping cantik, dari pertemuannya dengan Dubes RI ia dikenal gadis yang cerdas, sopan dan tampak tulus ingin mengenal Indonesia.

Sekaranglah saatnya Indonesia memperkenalkan diri kepada publik Kazakhstan dengan mengusung salah satu kopi terbaik dari Indonesia yang berasal dari tanah Bengkulu melalui Bencoolen Coffee sebagai langkah awal untuk jalin hubungan bilateral yang berkelanjutan.

Sebelumnya pada tahun 2019, Kopi Bengkulu berhasil memperoleh 3 kategori penghargaan yakni Bronze, Silver dan Gold pada Kejuaraan Kopi Internasional AVPA (Agency for the Valorization of the Agricultural Products) di Perancis.

Di masa pandemi ini Bencoolen juga memanfaatkan momentum untuk persiapkan pembukaan outlet Shanghai, Houston USA, Milan dan negara lainnya. Bencoolen Coffee telah sukses membuka 3 outlet di Kubang Kerian, Kuala Trengganu dan Putra Jaya Malaysia serta puluhan outlet tersebar di seluruh Indonesia dan akan terus perluas hingga kancah Internasional.

Bencoolen Coffee akan membuka outlet di Kazakhstan hingga Rusia bersama Dayana. Partner kerjasama Bencoolen di Kazakhstan telah siap kenalkan Kopi Indonesia.