Gandeng SPOTV, MNC Vision Networks Hadirkan Tayangan Olahraga Kelas Dunia

jpnn.com, JAKARTA - PT MNC Vision Networks Tbk atau lebih dikenal dengan MVN bekerja sama dengan SPOTV untuk menghadirkan tayangan olahraga internasional yang lengkap.

SPOTV adalah anak perusahaan Eclat Media Group dari Korea Selatan yang menjalankan jaringan olehraga.

Berkat kerja sama ini, pelanggan MVN nantinya bisa menikmati siaran MotoGP, BWF Major Events dan World Tour, World Superbike, Wimbledon Championship, US Open Tournament, The Open Championships Golf Tournament, The Senior Open, AIG Women’s Open, Formula E, hingga V League Japan Tournament dengan gambar berkualitas HD.

CEO SPOTV Lee Choong Khay mengaku bangga bisa bekerja sama dengan MVN.

"Ini merupakan kerja sama pertama SPOTV di Indonesia yang bertujuan untuk menyediakan konten olahraga berkualitas dan kami juga berharap dapat membangun fanbase olahraga baru melalui digitalisasi kami di wilayah ini," kata Khay, Jumat (14/1).

Di sisi lain, CEO MNC Vision Networks Ade Tjendra mengatakan pihaknya selalu berkomitmen untuk memberikan tayangan terbaik dan berkualitas bagi pelanggan.

Melalui kerja sama dengan SPOTV, kini tayangan olahraga di MVN kian beragam tidak hanya sepak bola, tetapi ada MotoGP, Turnamen BWF dan tayangan olahraga besar lainnya.

"Bersama SPOTV, kami yakin kerja sama ini disambut positif oleh para penggemar tayangan olahraga berkelas dunia, khususnya 12 juta pelanggan kami yang tersebar di seluruh Indonesia," tutur Ade.