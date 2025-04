Gandeng Universitas Al-Azhar, Haier Dorong Peningkatan Pendidikan dan Kebudayaan

jpnn.com, JAKARTA - Chairman of the Board of Directors of Haier and CEO of Haier Group Zhou Youjie, menghadiri perayaan Hari Bahasa Mandarin Internasional 2025 di Universitas Al Azhar Indonesia.

Acara yang diselenggarakan oleh Pusat Bahasa Mandarin Confucius Institut UAI itu menjadi momen simbolis penyerahan beasiswa dari Haier Group.

Haier dan UAI bekerja sama dalam penyediaan program beasiswa pendidikan bahasa Mandarin.

“Bahasa merupakan jembatan budaya. Dengan mendukung pembelajaran bahasa Mandarin di Indonesia, kami berharap dapat memperkuat hubungan internasional dan membuka lebih banyak kesempatan bagi generasi muda,” ucap Zhou Youjie dalam keterangannya, Senin (27/3).

Perkembangan Haier di Indonesia merupakan gambaran kecil dari transformasi global merek-merek Tiongkok.

Pada 2011, Haier mengakuisisi Sanyo Electric, yang mencakup semua bisnis Sanyo di Indonesia.

Pada 2015, Haier mengganti merek Sanyo menjadi merek sendiri AQUA, dan sejak saat itu memulai perjalanan dalam penciptaan merek.

Haier Indonesia selalu mengembangkan produk yang sesuai untuk pengguna Indonesia berdasarkan kebutuhan aktual pengguna dan lingkungan setempat.