Ganesha Operation Menghadirkan Program Try Out Berbasis Komputer

jpnn.com, JAKARTA - Ganesha Operation (GO), menghadirkan program Try Out Berbasis Komputer (TOBK) yang berkolaborasi dengan berbagai pihak, sehingga jangkauannya makin luas.

Program itu diharapkan mendukung kesuksesan siswa pada Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) 2025.

Sebagai bagian dari upaya tersebut, Ganesha Operation bekerja sama dengan media nasional dalam menyelenggarakan TOBK kompas.id-GO 2025.

Baca Juga: UNSRI dan Ganesha Operation Berbagi Trik Lulus Seleksi Masuk PTN

Try out akan berlangsung secara daring melalui aplikasi GO Expert (TOBK) pada 20-23 Maret 2025.

Dengan mengadopsi pola UTBK-SNBT, siswa akan mendapatkan pengalaman ujian yang realistis, termasuk sistem blocking time, jumlah soal yang sesuai, serta durasi pengerjaan per mata uji yang serupa dengan ujian resmi.

Selain itu, TOBK menggunakan sistem penilaian Item Response Theory (IRT) yang valid, dengan peserta minimal 10.000 siswa dari berbagai wilayah di Indonesia.

Baca Juga: ITS Gandeng Ganesha Menyosialisasikan Penerimaan Mahasiswa Baru FTSPK

Lebih dari sekadar simulasi ujian, try out juga memberikan hasil evaluasi yang komprehensif.

Siswa akan menerima Evaluasi Prestasi Belajar (EPB) yang dapat digunakan untuk mengetahui posisi mereka terhadap prediksi kelulusan di program studi PTN dan PT Kedinasan yang dipilih.