Gangstarasta dan Via Vallen Panaskan Honda Bikers Day 2019

jpnn.com, AMBARAWA - Helatan Honda Bikers Daya (HBD) 2019 yang berlangsung di lapangan Soerdiman, Ambarawa, Jawa Tengah, Sabtu (30/11), begitu meriah termasuk deretan musisi ternama ikut serta memanaskan suasana.

Salah satu penampilan yang menjadi magnet pada acara tahunan ini ialah Gangstarasta. Penampilan musisi bergenre reggae, Emilio mampu menghibur ribuan riders dan masyarakat sekitar.

Sontak semuanya semuanya ikut bergoyang mengikuti irama musik.

"Mari kita meriahkan Honda Bikers Day 2019 ini. Hayo kita bergoyang," sapa pria yang akrab disapa Emil kepada ribuan bikers HBD.

Selain itu, sesekali pria berambut gimbal itu pun mengajak penonton bernyanyi bersama.

Gangstarasta membawakan beberapa lagu miliknya seperti Selebriti, dan Hilang. Kemudian dia juga mengcover lagu musisi legend Bob Marley mulai daribGet Up Stand Up, Could You Beloved, No Noman No Cry, dan One Love.

Tak hanya Gangstarasta saja yang ikut meraimakan acara tersebut, namun juga ada penampilan Via Vallen yang tampil di penghujung acara.

HBD 2019 merupakan ajangan tahunan yang digelar oleh PT Astra Honda Motor (AHM). Acara puncak HBD nasional ini dihadiri mencapai 27.132 bikers dari seluruh pulau di Indonesia. (mg9/jpnn)